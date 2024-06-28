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Mağusa'da kaza... Polis detayları açıkladı!

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Gazimağusa’da Hisar Yolu Sokağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mağusa'da kaza... Polis detayları açıkladı!

28.06.2024 tarihinde, saat 12:45 sıralarında,  Gazimağusa’da Hisar Yolu Sokağı boyunca kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Mert Yunus KILINÇ (E-22), yönetimindeki EZ 194 plakalı salon aracı ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak 5 metre yüksekliğindeki hendeğe tavanı üzerine düşmüştür. 

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mert Yunus KILINÇ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Şemse TÜRKMEN kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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