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Mağusa'da kontakt kapatma eyleminde, polis ceza kesti!

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Mağusa'da kontakt kapatma eyleminde, polis ceza kesti! Akaryakıt zammını protesto etmek amacıyla bugün sosyal medya üzerinden ada genelinde eylem planı hazırlayan vatandaşlar, Gazimağusa Zafer Anıtı Çemberi’nde eylem gerçekleştirdi.
Mağusa'da kontakt kapatma eyleminde, polis ceza kesti!

Bugün saat 11.00’da birçok ilçede olduğu gibi Gazimağusa’da da “Kontak Kapatma Eylemi” gerçekleştirildi. Eylem sırasında polis trafiğin aksamasına sebep olan araç sahiplerini ikaz etmesinin ardından, çember bölgesinde duran 2 araca da 236 TL ceza kesti.  

kontak-kapama-eylem-magusa.mpg_snapshot_01.57.125-1024x576.jpgkontak-kapama-eylem-magusa.mpg_snapshot_00.47.459.jpgSosyal medya üzerinden katılımın yoğun olacağı beklenirken, Gazimağusa’da gerçekleşen eyleme katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların zamma tepkisiz kalması, eyleme katılanlar tarafından yadırgandı. (MHA)

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