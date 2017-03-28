Mağusa'da köpek öldüren cani tutuklandı

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor...

Polis Basın Subaylığı’dan edinilen bilgilere göre, isim kısaltması A.Ç. olan 42 yaşındaki erkek zanlı, geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında, Geçitkale’deki baraj bölgesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu adına kayıtlı olan av tüfeğiyle “av köpeği” cinsindeki canlıyı bir el ateş açarak vurduğu tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tespit edilerek tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.