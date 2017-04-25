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Mağusa'da korkutan yangın: Araç yangını eve sıçradı!

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Mağusa'da korkutan yangın: Araç yangını eve sıçradı!
Mağusa'da KP 629 plakalı salon aracın motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da Ötüken Sokak üzerinde, Aydın Kayal’a ait garaj içersinde bulunan KP 629 plakalı salon araçta, muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldiği kaydedildi.

İtfaiye ekipleri tarafınca söndürülen yangın sonucu aracın bagaj kısmı tamamen yanarak zarar gördü.

Söz konusu garaj Mustafa Kayol’a ait eve bitişik durumda olduğundan dolayı meydana gelen ısıdan evin salon kısmına ait pencere camı patladı. Yangının oda içerisine sirayet etmesi  sonucu oda içerisinde bulunan bir adet koltuk ve bir adet televizyon da yanarak hasar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…                                                                           

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