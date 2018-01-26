Mağusa'da korkutan yangın, kundaklama şüphesi de var...

Çıkan yangında kundaklama şüphesi

Gazimağusa Şehit Fuat Yusuf Sokak üzerinde Hasan Sarıkale isimli şahsa ait evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm eşyaları sararken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. Komşulardan alınan bilgilere göre, Hasan Sarıkale’nin İngiltere’de yaşadığı ve evinin 15 yıldır kapalı vaziyette olduğu belirtiliyor.



Polisin olay yerindeki ilk incelemeleri ve verilen bilgiler doğrultusunda olayın kundaklama vakası olabileceği düşünülüyor. (MHA)