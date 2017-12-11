Mağusa’da kundaklama!

BIGBOSS Bar, kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandı

Mağusa’da bulunan ve daha önce adı Cappucino Restaurant olan, yeni ismiyle BIGBOSS Bar, kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandı. Kundaklama sırasında, bar içerisinde kalmakta olan İranlı Ali Rezag Rasekh yaşamını yitirdi.

Aynı saatlerde, bar sahibi Anıl Fikret Sair’e ait araç da evi önünde kundaklandı. Sair’in aracı yanarken, yan komşusuna ait araç da hasar gördü. Mağusa’da yaşanan olayın ardından polis soruşturma başlattı. Bar şu anda kordon altında, itfaiye ve polis olay yerinde.