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Mağusa'da Kundaklama

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Mağusa’da bu sabaha karşı Karakaşlı Apartman A-2’nin alt kısmında yaşanan kundaklama olayı bölge halkına korku dolu dakikalar yaşattı.
Mağusa'da Kundaklama

Mağusa’da bu sabaha karşı Karakaşlı Apartman A-2’nin alt kısmında yaşanan kundaklama olayı bölge halkına korku dolu dakikalar yaşattı.

Park halindeki NH 111 plakalı Mercedes marka araç üzerine yanıcı madde döküldü. Araç kullanılmaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığından olay şu şekilde yayımlandı:

26.09.2019 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Acun Sokak üzerinde bulunan Karakaşlı Apt A-2’nın alt kısmında park halinde bulunan NH 111 plakalı Mercedes marka araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.

Çıkan yangın sonucu bahse konu apartmanın zemin katı tavanı ile elektrik panosu yanarak, apartmanın dış duvarları islenmek suretiyle hasara uğramıştır.

Ayrıca apartmanın altında park halinde bulunan NV 330 plakalı salon araç da ısıdan kısmen zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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