Adanın birçok yerlerinde asılı olarak bulunan "Love Erdoğan" pankartlarına bugün saat 20:30 sıralarında Gazimağusa'da 3 kadın şahıs olduğu düşünülen kişi tarafından "Şeytan" yazıldı.

Mağusa'da "LOVE ERDOĞAN" afişinin üzerine DIABLO (Şeytan) yazdılar

Adanın birçok yerlerinde asılı olarak bulunan "Love Erdoğan" pankartlarına bugün saat 20:30 sıralarında Gazimağusa'da 3 kadın şahıs olduğu düşünülen kişi tarafından "Şeytan" yazıldı.

3 kadın şahıs olay yerinden koşarak kaçtılar. Olayı görenlerin olduğu ve ifade vermek üzere Gazimağusa Polis Müdürlüğüne götürüldü. etrafta bulunan kameralarda inceleniyor. 3 kişiden 2'side kameralarda görüntülendi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(MHA)

DIABLO NE DEMEK?

Diablo, Blizzard Entertainment tarafından yapılan rol yapma oyunu serisidir. Serinin ilk oyunu 31 Aralık 1996'da piyasaya sürülen ve 2.5 milyon kopyadan fazla satan Diablo'dur. Serinin son oyunu 15 Mayıs 2012'de çıkan Diablo III ise dünya çapında 24.8 milyon kopya sattı [1]. Seri üç ana oyundan oluşmakta. Bunlar, Diablo I, Diablo II ve Diablo III'tur. Üç ana oyunda rol yapma oyunu tarzında tasarlandı ama bazı zamanlar hack and slash türü özelliği de taşımaktadır. Ana oyunlara ek olarak ilk oyuna Diablo: Hellfire ikinci oyuna ise Diablo II: Lord of Destruction ek paketleri Diablo hikâyesinin devamını sağlamak için Blizzard Entertainment tarafından yayınlandı.

Seri, Sanctuary adlı fantastik bir dünyada geçmektedir. Serinin üç oyunuda Tristram kasabası ve Mount Areat çevresindeki bölgede dahil olmak üzere birçok ortak alanlar ile benzer coğrafi bölgelerde yer almaktadır. Bu bölgelere ek olarak yüksek bir Cennet ve yakıcı bir cehennem bulunur. Seri Sanctuary evreninde yaşayan insanlar ile baş iblis Diablo ve onun şeytani yaratıkları arasındaki savaşa üzerine kurgulanmıştır. Serinin baş antagonisti Diablo ve insanlara yardımcı baş melek Tyrael'in melekleri arasında büyük bir savaş var olmaktadır. Sanctuary evreninde ana karakterler insanlar, melekler ve çeşitli iblisler ile şeytanlar.

Seri, evrenin zaman çizelgeleri geniş bir yelpazede kapsayan Diablo evrenin ile ilgili birçok kitap yayınlandı[2]. Sanctuary fantastik dünyasının içinde çeşitli öyküleri keşfetmek çizgi romanlar da vardır.