Mağusa'da mahaleli isyan etti!

Gazimağusa Çanakkale Bölgesi Asiller Sokak’ta bulunan Erol Adalıer’e ait Tüp Dağıtım Merkezi’nin mahallede yarattığı tehlike ve çıkan gürültüler sebebiyle mahalleli isyan etti.



Bölge sakinleri adına konuşan mahalle muhtarı,“ 4 yıldan beridir Çanakkale Bölgesi’nde Larnaka Yolu Asiller Sokakta 20 ailenin yaşadığı bir yerde İçişleri Bakanlığı’nın, Kaymakamlığın ve Belediyenin Çevre Dairesinin Erol Adalıer’e bir tarla satın alıp oraya çalışma izni verip, binlerce tüpü sabah ve akşamları indirip ve bindirme izinlerini nasıl verdiklerini bu yetkili kişilere soruyoruz çocukları ne çalışabilir nede uyuyabilir. Bu insanlar buraya toplandı çok büyük şikayetleri vardır bu iş daha da büyüyecek, erken zamanda bu insanların şikayetlerini dikkate alınmasını rica ediyoruz. Geçen günlerde çocuğun birisi vatandaşların mal sahibine çıkıp söylediğinde onu tehdit etmesiyle iş büyüdü önlemlerini alınmasını istiyoruz. Erol Adalıer denen şahıs Büyük Sanayide yer alıp bir reklamcıya kiralayıp, kendi tüplerini de insanların evinin hemen dibine bu fabrikayı kurmuştur yerinde incelenmesini rica ediyoruz. Tüpleri saatin kaç olduğu farketmez yapıyorlar” dedi.

Başka bir bölge sakini Mahmut Özdemir ise, “Buradaki evler 1974’den kalan evlerdir Erol Adalıer 4 yıl önce geldi burayı yaptı, burayı yaparken nasıl hükümet buna izin veriyor? Bir Bakan’ın, bir Miletvekili’nin evinin karşısında böyle bir iş yeri olsaydı ne yapardı? Bugün Kaymakam’a gidiyoruz Kaymakam diyor ki ‘ben izin vermedim’ Belediye’ye gidiyorsun ‘ben izin vermedim’ Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştük ‘benim haberim yok diyor’ bu hükümete önümüzdeki Perşembe gününe kadar bı iş olmazsa daha büyük bir eylem yapıcağız, 4 senedir dayanacak gücümüz kalmadı Eski Kaymakam Sayın Dürdane hanım, Mağusa Emniyet Müdürümüz Ömer Tazeoğlu elinden geleni yaptı ama gücü yetmedi bu memlette iş yapanı hemen görevden alıyorlar ama olmadı. Bir an önce bu işe çare bulsunlar. Sürekli tehdit ediliyoruz, çalışma saatleri belli değil, Sanayide yeri vardır tüpler eğer patlar ise Mağusa yer yerinden oynar. Bu işi yapan insanların ölülere de saygısı yok iş devam ediyor , buradan Başbakana, Kudret Özersay’a sesleniyorum bu işe bir çözüm bulsunlar, particilik yapmasınlar önümüzde ki hafta tekrar eylem yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakanlıkların hepsine dilekçe gönderdiğini ifade eden mahalle sakini Bayram Özdemir ise, “Benim evim de buradadır. Erol Adalıer ile bu iş yerini kurmadan önce bir görüşme yaptık. Tüp olayı burada olacak olay değil; sanayiden neden kendisine yer verdiler; satsın ya da kiralasın diye mi? Sabah akşam tüp sesi duyuyoruz, gelsin görsünler tüpler nasıl boşalıyor. Sabahın 6’sında galiba eylem yapacağımızın duyumunu aldılar; şu an kaçtılar. Bakanlıkların hepsine bu dilekçeyi gönderdim ama hiçbiri ilgilenmedi” diyerek şikayetini dile getirdi.

Bir başka vatandaş ise, “ Makina bir çalışsada sesini duyun, kepçe gibi boşaltıyorlar dorsenin üstüne çocuklar okula gidiyor ders çalışamıyor, biz uyuyamıyoruz, başka yerimiz yok biz burada yaşıyoruz, burası açılmadan önce şikayetlermizi yaptık bütün iş yerlerini sanayi bölgsine kaldırıyorsunuz bu iş yerine bu kadar torpil niye yalnız oy zamanı mı görecekler bizi bu ne biçim devlet ne biçim hükümet ben anlamadım, biz evimize bu gürültüden gelemiyoruz lütfen rica ediyoruz ilgilensinler artık” dedi.

26 senelik esnaf olan gece gece çalıştığını söyleyen Faruk Karademir ise, “Ben genellikle gece çalışmaktayım. Yaklaşık 26 senedir esnafım, bu mahalleye 6-7 sene önce bir ev yaptım. Tabii, bu tüp konusundan huzurumuz kaçtı. İsterlerse evimizi satalım, çekip gidelim veya kaçıp gidelim. Başka bir dayanacak gücümüz yok. Konu ile ilgili herkese haber verdik ama gelen giden kimse yok” dedi.

Yılmaz Özdemir ise, “Erol Adalıer’e ait tüp yeri kurulmaya başladığından beri evimiz hiç huzur kalmadı. Sadece ben değil, burada oturan evlerde yaşayan insanların da ne huzuru kaldı ne de hayatları kaldı; hiçbir şeyleri kalmadı. Bakanlara şu an soruyorum; Cumartesi ve Pazar dahil olarak çalışılır mı? Polisi arıyoruz; biz müdahale edemiyoruz diyor. Kaymakamı arıyorum; biz müdahale edemiyoruz diyor. Çevre Dairesi’ni arıyorum; biz müdahale edemiyoruz diyor. Kim müdahale edecek? Biz mi müdahale edelim? Çok kızgınız bu konuda, bir an önce bu işe son vermelerini rica ediyorum yoksa Perşembe günü tepkimiz daha sert olacak” dedi.

Mahalle sakini Birol Gökbayrak ise, “83 yaşında rahatsız annem var. Şu anda o sesten en çok etkilenen insanlardan biridir. Gerçekten gürültü dayanılacak gibi değil” dedi.

Vatandaşlar eğer bu sorun çözülmez ise önümüzdeki Perşembe günü daha büyük bir eylem yapacaklarını dile getirerek protestoyu sonlandırdılar. (MHA)