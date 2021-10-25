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Mağusa'da Mahkeme kararını açıkladı!

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Mağusa'da Mahkeme kararını açıkladı! Zanlılar 3'er gün daha tutuklu kalacaklar.
Mağusa'da Mahkeme kararını açıkladı!

Mağusa'da Mahkeme kararını açıkladı! Zanlılar 3'er gün daha tutuklu kalacaklar.

Skandal video davası zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacak!

Yargıç Mine Gündüzer, özel hayatın gizliliğinin ifşa edildiğini söyledi. Yargıç, zanlı M.Ö'nün yönlendirilmesi ile zanlılar P.G, C.K, G.S'nin birlikte zanlı C.S'ye giderek videonun geri getirildiğine yönelik tespit olduğunu aktardı.

Bu konuda makul şüphe olduğunu belirten Yargıç Gündüzer, tahkikatın henüz tamamlanmadığına değindi.

 

NELER OLDU?

Mağusa'da görülen SKANDAL VİDEO mahkemesinde avukatlar Sucuoğlu ismini ortaya koydu.

Avukatlar, mahkemede UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu ismini de gündeme getirdi.

Yenidüzen Gazetesi'nden Ayşe Güler'in haberine göre Avukatlar, özetle söz konusu görüntülerin Aralık 2020'de çekildiğini, zanlı ile müşteki arasında 1.5 yıllık ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Polis, bu iddiaya " soruşturma özel hayatın gizliliğini ihlal ile ilgili, ilişkileri olup olmadığıyla değil" yanıtını verdi.

Söz konusu videonun zanlı P.G tarafından silindiği, zanlı C.K ile G.S'nin "Bu işin içinde MİT var, devlet var" diyerek görüntülerin 15 Temmuz 2021'de geri getirildikten sonra Lefkoşa'da toplantıya gidildiğini öne sürüldü.

Bu toplantıda zanlılar P.G, C.K, G.S ve M.Ö ile birlikte UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun da olduğu zanlı avukatları tarafından iddia edildi.

Görüntülerin zanlı C.S tarafından geri getirildikten sonra usb'ye aktarıldığı, bu usb'nin de gerçekleştirildiği söylenen toplantıda Faiz Sucuoğlu'na verildiği iddia edildi.

 

SUCUOĞLU NE DEDİ?

UBP Lefkoşa Milletvekili ve genel başkan adayı Faiz Sucuoğlu Pınar Gökmen'in avukatının kendisi hakkında yaptığı açıklamaları şiddetle kınadığını söyledi.

Sucuoğlu, eğer böyle bir suçlamanın ispatlanması halinde değil siyaseti bırakmayı ülkeyi terk edeceğini belirtti.

Faiz Sucuoğlu, TV 2020'ye katıldığı pragramda yapılan açıklamalar hakkında yasal haklarını kullanacağını da ifade etti.

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