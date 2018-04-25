Mağusa'da meydana gelen trafik kazası yürek hoplattı

Gazimağusa'da sabah saat 8.00 sıralarında, Aşıklar Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, İskele'de sakin 31 yaşındaki Seda Akkoyun, yönetimindeki DJ 144 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu hendeğe uçtu.
Kaza, DJ 144 plakalı aracın, kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrederken, sürücünün dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu, aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilip, yolun solundan çıkarak, 8 metre yüksekliğindeki surlardan, hendek toprak zemine aracın ön kısmı ile çarpıp, tekerlekleri üzerinde durması sonucu meydana geldi.
Evrenselgazete'nin Polis Basın Subaylığı'ndan aldığı bilgiye göre, kazada yaralanan araç sürücüsü Seda Akkoyun, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Seda Akkoyun, belinde kırık teşhisi ile ortopeti servisinde müşahede altına alındı.
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