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Mağusa'da-Oğlunun cinsel organını öptüğü fotoğrafı paylaştı..Sosyal hizmetler devrede

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Mağusa'da-Oğlunun cinsel organını öptüğü fotoğrafı paylaştı..Sosyal hizmetler devrede
Mağusa'da-Oğlunun cinsel organını öptüğü fotoğrafı paylaştı..Sosyal hizmetler devrede

Mağusa’da 44 yaşındaki O.D, 7 yaşındaki oğlunun cinsel organını öptüğü fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook’a attı. Fotoğrafta, elinde alkol şişesi ve sarıldığı 7 yaşındaki oğlunun pantolonunun sıyrılmış halde ve yine küçük çocuğun cinsel organını öptüğü görülen O.D. küçük çocuğuna yaptığı istismarın fotoğrafını paylaşmasının ardından polis tarafından tutuklandı.

O.D.’in polise yaptığı izahat ise özrü kabahatinden büyük dedirtti. Söz konusu fotoğrafı 13 yaşındaki kızına çektirdiği öğrenilen O.D’in polise ise başka çocuğu olduğunu onu kıskandırmaya çalıştığı mazaretinde bulundu. Söz konusu fotoğrafta hem O.D’in elinde hem de yerlerde alkol şişelerinin olduğu görülürken, sürekli alkol tükettiği öğrenilen ve Facebook’ta yine sürekli alkol tüketip uygunsuz tavırlar sergilediği görülen O.D’in çocuklara ne gibi istismarlarda bulunduğu ve küçük çocukların nas bir ortamda yetiştiği sorusunu akla getirdi.

Söz konusu fotoğrafı paylaşmasının ardından tutuklanan O.D’e polisin “Namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma” davasının getirildiği ve şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ DEVREDE

Yaşanan olayın ardından Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerinin olaya müdahil olduğu öğrenildi. 20 Nisan tarihinde yapılan paylaşımdan sonra polise yansıyan olayın ardından Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerinin aile takibe aldığı ve istismarın araştırıldığı edinilen bilgiler arasında.

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