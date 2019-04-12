Mağusa'da öğrenciler iklim değişikliğine farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi

Bugün lise ve ortaokul öğrencileri okulu asarak iklim ve gelecek için iklim grevine çıktı. İlkini geçtiğimiz ay gerçekleştiren öğrenciler bu kez daha kalabalık bir eylem düzenledi. Öğrencilerin eylemine katılım 600’ün üzerinde oldu.

Mağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Çanakkale ortaokulu öğrencileri iklim grevine çıktı. Öğrenciler Anıt Çember’inde toplanarak Salamis yolu boyunca yürüdü.

Ellerinde tuttukları bannerlerde öğrenciler, “Uyanın evimiz yanıyor”, “Küresel ısınmaya dur de”, “Zehirli gazları atmosfere bırakma”, “Üzgünüm ödevimi yapamam, dünyayı kurtarmakla meşgulüm” gibi mesajlar verdi.

(MHA)