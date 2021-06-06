Mağusa'da olaylı gece! Kavga çıktı! Masa sandalye havada uçtu!

Dün akşam Gazimağusa Palm Beach bölgesinde faaliyet gösteren Zagato isimli restoran-barda çıkan kavgada masalar sandalyeler havada uçuştu.

Kavgada yaralıların olduğu ve 1 kişinin ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Olayı gören tanıkların aktardığına göre yirmi kişilik bir grubun iki kişiye saldırdığı belirtilirken kavgada masaların sandalyelerin havada uçtuğu da aktarıldı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.