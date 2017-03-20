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Mağusa’da olaylı gün

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Mağusa’da olaylı gün
Kavgaya karışan 5 kişinin de tutuklandığı olayla ilgili polis soruşturması sürüyor

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Pazar günü öğle saatlerinde Mağusa’da Baraka Evleri Bölgesinde kavga çıktı. Daha önceden de kavga ettikleri tespit edilen 4 kişi A.A'nın evinde  bulunan camı kırıp yine bir kavgaya sebebiyet verdiği öğrenildi.  S.M ,E.M, H.M ve A.M kırılan cam yüzünden kavga ettikleri  A.A ve E.K ile ciddi şekilde tartıştığı olayda  E.K'nin darp edilip yaralandığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü gelen bilgiler arasında.

 

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