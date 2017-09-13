Mağusa'da olaylı gün: Kafa attı burnunu kırdı!

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre aralarında tartışma çıkan Caner Büyükdoğan ile K.D. isimli 33 yaşındaki şahıs, tartışmanın alevlenmesiyle kavga etmeye başladı.
Mağusa’da geçtiğimiz gün 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, 33 yaşındaki K.D. isimli şahıs, Büyükdoğan’ın yüzüne kafa atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.
K.D. isim kısaltmalı şahsın tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
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