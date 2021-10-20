Mağusa'da otel odasında ölü bulundu!

20.10.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Gazimağusa’da Mojtaba Ahmed Abdelati ABDALLAH (E-27) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandırmıştır.
Soruşturma devam etmektedir
20.10.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Gazimağusa’da Mojtaba Ahmed Abdelati ABDALLAH (E-27) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandırmıştır.
Soruşturma devam etmektedir
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