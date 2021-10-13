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Mağusa'da Palm Beach’de karaya oturan gemi parçalanarak kaldırılıyor

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Şiddetli fırtına nedeniyle 2016 yılının aralık ayında Palm Beach Bölgesi’nde karaya oturan Chrisdul isimli yük gemisi bölgeden kaldırılıyor.
Mağusa'da Palm Beach’de karaya oturan gemi parçalanarak kaldırılıyor

Şiddetli fırtına nedeniyle 2016 yılının aralık ayında Palm Beach Bölgesi’nde karaya oturan Chrisdul isimli yük gemisi bölgeden kaldırılıyor.

İzmir’de faaliyet gösteren Efekan Gemi Söküm Şirketi sahibi Fırat Yurttaş, söz konusu geminin Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nden satın alındığını belirterek, geminin bulunmuş olduğu yerden yüzdürülerek çıkarılmaya çalışıldığını, ancak birtakım sıkıntıların olacağı öngörülerek parçalara ayrılarak kaldırılmasına karar verildiğini ifade etti.

Yurttaş, çalışmaların hafta sonu itibarıyla tamamlanmasının hedeflediğini söyledi. 

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