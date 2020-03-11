  • BIST 99.019
  • Altın 331,862
  • Dolar 6,1983
  • Euro 7,0306
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Mağusa'da Polis kontrolünde arabadan inip kaçtılar! Üzerinde uyuşturucu çıktı

» »
Mağusa'da Polis kontrolünde arabadan inip kaçtılar! Üzerinde uyuşturucu çıktı
Mağusa'da Polis kontrolünde arabadan inip kaçtılar! Üzerinde uyuşturucu çıktı

 

10.03.2020 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa'da Kardeşlik Sokak üzerinde, H.A.(E-29)’nın kullanımında bulunan araç trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulmak istendiği sırada, araç içerisinden inen H.A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan E.T.(E-24) koşarak olay yerinden uzaklaşmışlardır. 

Bahse konu şahıslar polis ekibi tarafından Köroğlu Sokak üzerinde yaya olarak tespit edilerek üzerlerinde yapılan aramada, H.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. H.A. ve E.T. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Veli okul bastı, ölümle tehdit etti"28 Şubat 2020 Cuma 16:44
  • “Maraş sivilleşsin, BM’ye aktarılsın”27 Şubat 2020 Perşembe 15:31
  • Meclis Başkanı Uluçay Geçitkale Belediyesi’ni ziyaret etti27 Şubat 2020 Perşembe 11:18
  • "10 yılda 3,500 konut"26 Şubat 2020 Çarşamba 12:52
  • Alasya Vakıf Anaokulu’nda öğrenci velisi isyan etti:Eylül ayından beridir bu çocuklar her yağmur yağdığında Malesef sınıflarınd25 Şubat 2020 Salı 20:12
  • Kemal Güneşoğlu son yolculuğuna uğurlandı25 Şubat 2020 Salı 16:24
  • İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projelerini tanıtacak24 Şubat 2020 Pazartesi 20:35
  • Kemal Güneşoğlu hayatıını kaybetti24 Şubat 2020 Pazartesi 17:48
  • Yıldırm köyüne ev yangını23 Şubat 2020 Pazar 14:04
  • Ecel evinde yakaladı21 Şubat 2020 Cuma 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti