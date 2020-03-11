Mağusa'da Polis kontrolünde arabadan inip kaçtılar! Üzerinde uyuşturucu çıktı

10.03.2020 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa'da Kardeşlik Sokak üzerinde, H.A.(E-29)’nın kullanımında bulunan araç trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulmak istendiği sırada, araç içerisinden inen H.A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan E.T.(E-24) koşarak olay yerinden uzaklaşmışlardır.

Bahse konu şahıslar polis ekibi tarafından Köroğlu Sokak üzerinde yaya olarak tespit edilerek üzerlerinde yapılan aramada, H.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. H.A. ve E.T. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.