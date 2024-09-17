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Mağusa'da Protesto: "Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter!"

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Mağusa'da Protesto: "Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter!"
Mağusa'da Protesto: "Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter!"

19 Eylül 2024, Perşembe günü saat 11:00'de Mağusa Perşembe Pazarı'nda, yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığına dikkat çekmek üzere bir protesto eylemi düzenlenecek. Eylemde, ülkeyi kaosa sürükleyen hükümet uygulamaları kınanacak.

Protestoya katılacak vatandaşlar, eğitimde, sağlıkta, enerji ve ekonomide yaşanan ciddi sorunlara karşı seslerini yükseltecek. Eylemciler, devlet okullarının zamanında açılamaması, halkın alım gücünün erimesi, sağlık sistemindeki eksiklikler ve enerji kesintileri gibi konulara dikkat çekerek sözde hükümeti protesto edecek.

"Yaşanabilir bir gelecek" talep eden organizatörler, tüm yurttaşları bu önemli eyleme katılmaya davet ediyor. Protesto, dayanışma ve birliktelik mesajlarıyla güçlendirilecek; halkın sorunlarının çözümü için hep birlikte mücadele etme kararlılığı vurgulanacak.

Eylemde, "Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter!" sloganıyla bir araya gelinerek, yaşanan zorluklara karşı ortak bir duruş sergilenecek. Katılımcılar, sağlık hizmetlerindeki sorunların giderilmesi, enerji kesintilerinin sona ermesi ve ekonomik şartların iyileştirilmesi için taleplerini dile getirecek.

Bu önemli etkinliğe katılımın yüksek olması bekleniyor. Protesto, toplumsal dayanışmanın ve mücadele ruhunun bir simgesi olarak öne çıkacak.

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