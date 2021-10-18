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Mağusa'da sağanak yağış kısa süreli de olsa etkili oldu

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Mağusa'da bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağış kısa süreli de olsa etkili oldu
Mağusa'da sağanak yağış kısa süreli de olsa etkili oldu

Gazimağusa,da bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağış kısa süreli de olsa etkili oldu.

 Yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş ıslanmaktan kurtulamadı. Birçok vatandaş ise iş yerlerine girerek yağmurun dinmesini bekledi.

 Yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağmur yağışı nedeniyle ise ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Yağmur yağışı aralıklarla yağmaya devam etmesi bekleniyor. (MHA)

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