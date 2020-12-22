Mağusa'da sahte evrak davasında 18 ay hapis!

Mart 2016 ayı içerisinde yabancı uyruklu şahıslara ön çalışma izni alabilmek maksadıyla önceden ihtiyat sandığ dairesinden temin etmiş olduğu belgeleri sahtelemek suretiyle tedavüle süren ve sahte davranışla kayıt temin eden sanık Gökmen Özdemir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 ay hapse mahkûm edildi.

Gazimağusa’da oturumlarına devam etmekte olan Ağır Ceza Mahkemesi bugün 21.12.2020 tarihinde huzurund bulunan sanık Gökmen Özdemir aleyhine getirilen sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temin etme davasını karara bağladı ve sanık 18 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesinin sanık ile ilgili karar başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu. Sanığın Ma 2016 ayı içerisinde Gazimağusa’ da KKTC’de çalıştırılmak üzere ön izinle işçi getirebilmek maksadıyla şirketin gelir ve vergi dairesi, ihtiyat sandığı ve sosyal sigortalar dairesinden temin edilen belgelerde tarih ve geçerlilik tarihlerinde değişiklik yapmak suretiyle sahteleme yaptığı, tedavüle sürdüğü ve sahte davranışla kayıt temin ettiği suçlamasıyla aleyhine 3 dava getirildiğini söyledi.

Sanığı aleyhine getirilen suçlamalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyleyen kıdemli yargıç Fatma Şenol, lehindeki tüm unsurları değerlendirdikten sonra sanığa 18 ay hapis cezası takdir ettiklerini açıkladı. (MHA)