Mağusa’da sahte kimlikle yurtta kalıp borç bıraktı

Gazimağusa’da, U.A.Y.’nin (E-23), 6 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında iki ayrı öğrenci yurdunda, kendisini başka biri olarak tanıtarak sahte isimle sözleşmelere imza atıp borç bıraktığı belirlendi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, U.A.Y.’nin, Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı öğrenci yurdunda, kendisini başka şahıs olarak tanıtıp, söz konusu şahısların kimliğine büründüğü, kendisini tanıttığı isimler adına sahte olarak düzenlenen sözleşmelere imza atıp, sahte davranışla kayıt temin ettikten sonra, yurtlarda kalıp adı edilenler adına borç bırakmak suretiyle sahtekarlıkla kredi temin ettiği tespit edildi.

Zanlı tutuklandı.

BULDUĞU BAHİS KUPONUNU PARAYA ÇEVİRDİ

Gazimağusa’da, E.A. (E-31), Yakup Çeldek’in Manolya Sokak üzerinde düşürmüş olduğu cep telefonu ile telefon kılıfı içerisinde bulunan, oynayıp kazanmış olduğu bahis kuponunu bularak çaldıktan sonra, bahis ofisine verip karşılığında 251 TL parayı temin eti.

E.A. tutuklandı.