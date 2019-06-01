Mağusa'da savcıyı kurşunladılar

Bugün saat 15:00 sularında Mağusa Themis Center'da savcı Mustafa İldeniz kurşunladı. Görgü tanıkları bölgede 3 el silah sesi duyduklarını belirttiler.

Gazimağusa’da, bu sabah 03:00 - 04:00 saatleri arasında boş bir ofise ateş açıldı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Sönmez Sokak üzerinde bulunan Themis isimli binadaki kullanılmayan boş bir ofise, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından 3 el ateş açıldı. Olay sonucu ofisin camları hasar görürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyo