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Mağusa'da savcıyı kurşunladılar

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Mağusa'da savcıyı kurşunladılar
Mağusa'da savcıyı kurşunladılar

Mağusa'da savcıyı kurşunladılar

Bugün saat 15:00 sularında Mağusa Themis Center'da savcı Mustafa İldeniz kurşunladı. Görgü tanıkları bölgede 3 el silah sesi duyduklarını belirttiler.

Gazimağusa’da, bu sabah 03:00 - 04:00 saatleri arasında boş bir ofise ateş açıldı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Sönmez Sokak üzerinde bulunan Themis isimli binadaki kullanılmayan boş bir ofise, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından 3 el ateş açıldı. Olay sonucu ofisin camları hasar görürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyo

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