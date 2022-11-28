Mağusa'da seçimde son durum ne?

İsmail Arter ve Cem Dana'nın adaylıktan geri çekilmesi ile sağda tek aday kalan Dr. Erdal Özcenk'i UBP,DP ve YDP bir cephe halinde destekliyor.

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Diğer yandan Ana muhalefet CTP uzun bir süre önce Dr. Süleyman Uluçay'ı aday göstermiş durumda.

HP ve Bağımsızlık Yolu (BY) ise bağımsız aday saatçi Salih Oktay'ı destekleyeceğini açıkladı.

Seçime ittifak ile giren TDP-TKP ve YKP GMB'de Umut Kadı'yı başkan adayı olarak gösterdi.

Gazimağusa'da İsmail Arter ve Cem Dana'nın adaylıktan geri çekilmesi seçimde Dr. Erdal Özcenk'in bir adım öne geçtiği yorumları yapıldı.