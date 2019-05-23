Mağusa'da seri hırsıza 7 ay hapis cezası

Suç sicili hayli kabarık olan ve bir türlü uslanmayıp hırsızlık yapmaya devam eden genç suçlu O. T 7 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

5.4.2019 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Gazimağusa’da Çanakkale yaşam sitesi bölgesinde park halinde olan bir aracın kilitsiz kapısını açarak içerisinden 1800 TL değerinde 3 adet güneş gözlüğü ve 230 TL değerinde iki şahsa ait kimlik kartı sirkat ettikten sonra ayni bölgedeki 2 aracı da açmaya teşebbüs eden sanık araç sahiplerinin kamera görüntülerini incelemeleri sonrasında tespit edilerek polise bildirilmesi sonucu tutuklanmıştı.

6.5.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan sanık hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmış, tutukluluk süresinin sonunda ise davasının görüşülmesine değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti.

Yargılanan sanık 7 ay hapis cezası aldı

Bugün 23.5.19 tarihinde zanlı yargılanmak üzere Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Yargıç Umut İnan sanığın sosyal hizmetler dairesinin raporu ışığında ailevi durumu ile ilgili yazdığı rapor ile sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine olanak sağlamasını hafifletici neden olarak değerlendirdi.

Benzeri birçok sabıkası bulunan ve bunu sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendiren yargıç Umut İnan hapislik cezası dışında bir cezanın takdir edilemeyeceğine vurgu yaptı. Netice olarak tüm olguları göz önünde bulundurduktan sonra sanığa 7 ay hapislik cezası takdir ettiğini açıkladı. (MHA)