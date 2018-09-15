Mağusa'da şok ölüm

Kuğu Reklam sahibi Murat Güder’in arabasının içerisinde ölü olarak bulundu.

Mağusa’nın tanınmış iş insanlarından Güder’in ölü bulunmasının ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlattı.

Murat Güder, Bedis Ormanı olarak bilinen yerde aracının içerisinde göğsünden vurulmuş olarak bulundu.

İlk bulgulara göre Güder'in kendi canına kıydığı düşünülüyor, polis soruşturmayı her olasılığa karşı derinleştirdi.

Güder’in av tüfeği ile intihar ettiği düşünülüyor.

Polis şuanda olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

Yeniboğaziçi’ne bağlı Bedis ormanında, ormanlık alan içerisinde bir kişi aracında ölü olarak bulundu.

Edinilen ilk bilgilere göre, Bedis’de ormanlık alan içerisinde PT 705 plakalı araç içerisinde Murat Güder (E-48)’in cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, Murat Güder’in av tüfeği ile kendisini vurarak intihar ettiğini tespit etti.

Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.