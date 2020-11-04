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Mağusa'da Suriyeli 4 mülteci tespit edildi...Karantinaya alındı

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3.11.20 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu S. Ş M. C., M. S.B.ve A. Ş. 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandılar.
Mağusa'da Suriyeli 4 mülteci tespit edildi...Karantinaya alındı

3.11.20 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu S. Ş M. C., M. S.B.ve A. Ş. 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlıların Covid-19 tedbirleri çerçevesinde karantina altına alınmaları ve yapılan PCR testlerinin henüz neticelenmemesi nedeniyle bugün 4.11.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yapılması gereken tutukluluk duruşmaları İddia makamının talebi ve yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapılarak haklarında üç gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren bayan polis memuru Meltem Uçar olgularla ilgili verdiği bilgide zanlıların 3.11.20 tarihinde 15 Ağustos Bulvarı üzerinde tespit edilerek alıkonduklarını söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların 3.11.20 tarihinde saat 00.05 raddelerinde henüz belirlenemeyen bir yerden KKTC’ye giriş yaptıklarının tespit edilmesiyle tutuklandıklarını söyleyen BPM Uçar, zanlıların karantina altına alındıklarını ve kendilerine PCR testi uygulandığını belirtti.

Meselenin henüz yeni olduğunu, zanlılara yapılan PCR testinin henüz netice vermediğini ve ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapılacağına dikkat çeken BPM Uçar zanlılara gıyaplarında üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi.

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