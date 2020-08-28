Mağusa'da tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 11 adet canlı güvercin bulundu

27.08.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da polis tarafından yapılan aramada A.B.(E-43)’nin tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 11 adet canlı güvercin bulunmuştur.
Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu kuşları yurtdışından getirdiği tespit edilen A.B.(E-
43)’ye, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından 2,000 TL para cezası kesilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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