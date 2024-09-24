Mağusa'da Trafik Akışını Rahatlatacak Yeni Düzenlemeler

Gazimağusa Belediyesi tarafından, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’ndan hastaneye ayrılan Ünimar Kavşağı’nda yol güvenliğini artırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla önemli bir yol düzenlemesi gerçekleştirildi.

Ünimar Kavşağı Yol Genişletme Projesi, ihale sürecinin ardından yüklenici firma Destebaşı Construction Limited tarafından 20 iş günü içerisinde başarıyla tamamlandı. Bu proje, Gazimağusa Trafik Master Planı çerçevesinde atılan adımların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Trafik Akışını Rahatlatacak Yeni Düzenlemeler

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, projenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, şehrin trafik sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Uluçay, "Şehrimizdeki trafik akışını rahatlatmak adına Gazimağusa Trafik Master Planı çerçevesinde adımlar atmaya devam edeceğiz. Ünimar Kavşağı Yol Genişletme Projesi ile hem Gazimağusa yönünden hastaneye dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımıza güvenli bir geçiş sağlanacak hem de Lefkoşa yönüne giden araçlar, kuyruk beklemeden yoluna devam edebilecek," dedi.

Projenin tamamlanmasının ardından kavşakta yapılan yol genişletmesi ve asfaltlama çalışmaları sayesinde, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının büyük ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor. Yolun genişletilmesiyle birlikte, hem Gazimağusa istikametinden hastaneye dönüşler daha güvenli hale gelecek, hem de Lefkoşa yönüne devam eden sürücüler yan şeridi kullanarak kuyrukta beklemek zorunda kalmadan yollarına devam edebilecekler.

Projenin Gerçekleşmesinde Emeği Geçenlere Teşekkür

Başkan Uluçay, açıklamasında bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere de özel olarak teşekkür etti. "Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, Trafik Proje Sorumlumuz Simge Bozkırlı’ya, Trafik Master Planı Danışmanımız Can Kara’ya ve ihaleyi kazanan Destebaşı Construction Limited’e teşekkür ederim," dedi. Ayrıca Gazimağusa Belediyesi Trafik Komisyonu üyelerinin de proje boyunca aktif bir şekilde çalıştığını belirterek, gösterdikleri gayret için minnettar olduğunu dile getirdi.

Gazimağusa Trafik Master Planı Kapsamında Devam Eden Çalışmalar

Gazimağusa Trafik Master Planı, şehirdeki trafik sorunlarını çözmeyi ve yol güvenliğini artırmayı hedefleyen bir dizi projeyi içeriyor. Başkan Uluçay, bu kapsamda birçok yeni projenin hayata geçirileceğini ve trafik akışının daha da iyileştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Ünimar Kavşağı Projesi’nin bu çerçevede sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Uluçay, Gazimağusa’nın daha modern ve güvenli bir şehir haline gelmesi için trafik sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye kararlı olduklarını belirtti.

Sonuç

Gazimağusa Belediyesi’nin Ünimar Kavşağı Yol Genişletme Projesi, şehrin trafik akışını rahatlatacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın liderliğinde, Gazimağusa Trafik Master Planı çerçevesinde yürütülen bu ve benzeri projelerle, şehirdeki trafik yoğunluğu ve güvenlik sorunlarının aşamalı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Projeye katkı sunan tüm taraflar, Gazimağusa’nın daha yaşanabilir bir şehir olmasına katkıda bulunmak adına birlikte çalışmaya devam edecekler.