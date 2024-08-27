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Mağusa'da trafik kavgası: 5 Tutuklu

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Gazimağusa’da, trafik nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonucu 5 kişi tutuklandı.
Mağusa'da trafik kavgası: 5 Tutuklu

26.08.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da, trafik nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonucu, C.O.(E-26) ve A.O.(E-21) bir taraf olup, karşı taraf olan O.D.(E-27) ve M.H.T.(E-26) elleri ve ayakları ile, M.D.(E-25) ise tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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