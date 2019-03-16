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Mağusa'da trafik kazası, 3 yaralı!

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Mağusa'da trafik kazası, 3 yaralı!
Mağusa'da trafik kazası, 3 yaralı!

Mağusa'da trafik kazası, 3 yaralı!

Mağusa’da bugün saat 18:40 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Seyit Yiğen (E-39), yönetimindeki LD 042 plakalı araç ile Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada hurmalı çembere geldiği zaman çemberde seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada çember üzerinde seyreden Ayşe Yolcusu (K-40) yönetimindeki HC 126 plakalı araca çarpması sonunu meydana geldi.

Çarpmaya müteakip HC 126 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan HC 126 plakalı araç sürücüsü Ayşe Yolcusu ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Meryem Köseoğlu (K-13) ve LD 042 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yasemin Sütemen (K-17) kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

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