Mağusa'da trafik kazası.. İşte detaylar..

05.09.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Güvercinlik-Çayönü Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, İbrahim ÇINAR (E-21) 74 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FE 724 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp dere yatağı içerisinde bulunan toprak sete çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurullah POLAT(E-22), Hayriye TAKIMCILAR(K-17) ve Sıla ÇINCAR(K-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Nurullah POLAT’ın sol kolunda, Hayriye TAKIMCILAR’ın göğüs kafesinde ve Sıla ÇINCAR’ın ise sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmışlardır.
Araç sürücüsü İbrahim ÇINAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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