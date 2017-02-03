Mağusa'da uyuşturucu baskını,2 tutuklama

2 kişi tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (02.02.2017) , saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da, polis tarafından şüpheli görülen N.A.(E-32)’nın üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı öğrenildi.

Aynı gün N.A.’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; 6 gram 50 miligram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve o esnada konu ikametgahta bulunan F.A.(E-36)’nın tasarrufunda ise içerisinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet ucu yanık sigara ile içerisinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındığı öğrenildi.

Olayda adı geçen 2 kişinin tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.