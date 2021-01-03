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Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!

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Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!
Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!

02.01.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da H.Ö.(E-66)’nün kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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