Mağusa'da Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

10.02.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, C.O.S.(E-36)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik

ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından aramada; tasarrufunda yaklaşık 33 gram

ağırlığında kokain ve 1.5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve toplam 99 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ile hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.