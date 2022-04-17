Mağusa'da Uyuşturucu Operasyonu

16.04.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Gazimağusa'da I.H.K.(E-27)’ nın kalmakta

olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önlemem Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan

aramada; yaklaşık olarak 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan

maddeler ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.



Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.N.A.(E-26)’nın

kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.