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Mağusa'da Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Mağusa'da Uyuşturucu Operasyonu

16.04.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Gazimağusa'da I.H.K.(E-27)’ nın kalmakta
olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önlemem Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
aramada; yaklaşık olarak 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan
maddeler ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.


Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.N.A.(E-26)’nın
kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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