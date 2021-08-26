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Mağusa'da uzun aşı kuyrukları oluştu
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KIBRIS
26.08.2021 08:52
Mağusa YDÜ dispanseri önünde uzun aşı kuyrukları oluştu
Mağusa YDÜ dispanseri önünde uzun aşı kuyrukları oluştu
Aşılama saat 09:00’da başlayacak
Etiketler:
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