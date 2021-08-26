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SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Mağusa'da uzun aşı kuyrukları oluştu

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Mağusa YDÜ dispanseri önünde uzun aşı kuyrukları oluştu
Mağusa'da uzun aşı kuyrukları oluştu

Mağusa YDÜ dispanseri önünde uzun aşı kuyrukları oluştu

Aşılama saat 09:00’da başlayacak

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