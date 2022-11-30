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Mağusa'da uzun süreli kesinti

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Mağusa'da uzun süreli kesinti

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ(MAĞUSA İLÇESİ)

30 Kasım 2022 Çarşamba günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Mallıdağ bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

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