Mağusa'da Vahim Zarar, Kasti Hasar ve Ciddi Darp

03.08.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu B.Y(E-27), D.P.(E-33)’nin yüzüne yumruk vurmak suretiyle sağ elmacık kemiği ve dişinin kırılmasına sebep olduktan sonra, D.P.’nin aracının arka sileceğini de kasten kırmak suretiyle hasara uğrattığı tespit edilmiştir.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, B.Y. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.