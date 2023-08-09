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Mağusa'da Vahim Zarar, Kavga ve Rahatsızlık

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Mağusa'da Vahim Zarar, Kavga ve Rahatsızlık
Mağusa'da Vahim Zarar, Kavga ve Rahatsızlık

02.08.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kafe önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.K.M.A.(E-22) ve A.H.(E-21) bir taraf, L.A.S.(K-27), T.A.S.(K-28) ve M.A.S.(E-24) diğer taraf olup, birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, aldığı darbe sonucu A.H.’nin göz altındaki kemiğin kırıldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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