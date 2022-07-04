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Mağusa'da ve İskele'de bazı bölgelerde elektrikler kesilecek

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Mağusa'da ve İskele'de bazı bölgelerde elektrikler kesilecek
Mağusa'da ve İskele'de bazı bölgelerde elektrikler kesilecek

Mağusa’da bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün Mağusa’da bazı bölgelerde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kesintinin olacağı bölgeler şu şekilde: “Eski Lefkoşa yolunda,Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

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