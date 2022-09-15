Mağusa'da Yangın

14.09.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da Metehan Sokak üzerinde bulunan Ahmet TOPRİL’e ait ikametgahın arka kısmındaki ambar olarak kullanılan oda içerisinde, gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu ambar ve içerisinde bulunan muhtelif bahçe bakım makineleri ile sair eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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