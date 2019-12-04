Mağusa'da YDP'de deprem! 3 Belediye Meclis üyesi istifa etti! YDP'nin GMB'de temsiliyeti son buldu!

YDP resmi açıklama yaptı. İstifaları kabul ettiğini açıkladı.

İşte YDP'nin açıklaması;

GAZİMAĞUSA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İSTİFASI KABUL EDİLDİ.

Gazimağusa’da 3 Belediye Meclis üyemiz yaşanan sorunlar sebebi ile Partimize istifa dilekçelerini iletmişlerdir. Seçildikleri günden itibaren özellikle İlçe Teşkilatı ile sorun yaşayan ve bağımsız hareket eden bu üyelerin istifaları Genel Merkezimiz tarafından kabul edilmiş ve YSK’ ya da duyurulmuştur. Her 3 Meclis üyesine de bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter