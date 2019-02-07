Mağusa'da yük gemisi karaya oturdu

Ülkemizi etkisi altına alan Kötü hava koşulları nedeniyle Mağusa Limanı yanındaki Gülseren askeri kışla önünde Salim isimli yük gemisi karaya vurdu. Mürettebat Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Kurtarma ekipleri ile vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
Ülkemizi etkisi altına alan Kötü hava koşulları nedeniyle Mağusa Limanı yanındaki Gülseren askeri kışla önünde Salim isimli yük gemisi karaya vurdu. Mürettebat Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Kurtarma ekipleri ile vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
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