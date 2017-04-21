Mağusa'daki cinayetin zanlısı mahkemeye çıkartıldı...

Gazimağusa da 18 Nisan’da yaşanan kadın cinayeti zanlısı Özgür Okumuş bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde hakim huzuruna çıkarıldı.

Gazimağusa da 18 Nisan’da yaşanan kadın cinayeti zanlısı Özgür Okumuş bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde hakim huzuruna çıkarıldı.

Yargıç, tahkikatın selameti açısından Özgür Okumuş aleyhine Polis’te 3 gün tutukluluk emri verdi.

NEOLMUŞTU?

25 yaşındaki Burcu Okumuş eşinin kendisine yüksek sesle hakaret etmeye başlaması ile oturdukları kafeden ayrılmak istemişti.

Eşinin peşine düşen öfkeli koca Özgür Okumuş, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde sokak ortasında eşini yakalayarak göğüsünden bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan Burcu Okumuş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Hırsını alamayarak kendini de bıçaklayan 42 yaşındaki öfkeli koca Özgür Okumuş da ağır yaralanmıştı.