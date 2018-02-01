  • BIST 118.805
  • Altın 161,535
  • Dolar 3,7481
  • Euro 4,6631
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Mağusa'daki cinayetle ilgili yeni tutuklamalar var

» »
Mağusa'daki cinayetle ilgili yeni tutuklamalar var
Tüm zanlılar yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak

Gazimağusa’da dövülerek zorla evinden kaçırılarak götürüldüğü Çanakkale Göleti’nde ciddi şekilde darp edilip öldürülen Nijerya’lı 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Kennedy Taomwabwa Dede’nin ölümüyle ilgili bugün 3 yeni zanlı daha tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayın tahkikat memuru Gazimağusa Adli Şube’de görevli Müfettiş memuru Erkan Yahat meselenin ‘Adam kaçırma, adam öldürme ve ciddi darp’ olduğunu belirterek,olayın ciddiyetine dikkat çekti ve meseleyle ilgili aranan bir şahsın daha ve bazı emarelerin olduğunu ifade ederek Zanlılar Aydan Sel, Onur Körkurt ve S.D aleyhine 1 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Zanlıların avukatı İbrahim Özgür’ün bu süreye itiraz etmemesi üzerine Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları ciddi suçlar içeren meselenin tahkikatinin sürdüğüne işaret ederek, bu aşamada zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Cinayet davası ile ilgili dün ve bugün mahkemeye çıkarılan tüm zanlılar yarın bir kez daha Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencilerinden SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağış26 Ocak 2018 Cuma 16:31
  • Mağusa'da korkutan yangın, kundaklama şüphesi de var...26 Ocak 2018 Cuma 13:29
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenliyor26 Ocak 2018 Cuma 12:44
  • Lefkoşa, Girne derken Gazimağusa'ya da İmam Hatip okulu açılacak...25 Ocak 2018 Perşembe 14:47
  • Mağusa'da korkutan kaza20 Ocak 2018 Cumartesi 10:36
  • Meral Akıncı, özel eğitim merkezleri ile yaşlı bakım evlerini ziyaret etti19 Ocak 2018 Cuma 18:24
  • Seçim dönemi atıp tutanlar şimdi nerede?19 Ocak 2018 Cuma 11:08
  • Bisiklet sürücüsü Rahmanov hayatını kaybetti17 Ocak 2018 Çarşamba 09:09
  • Gazimağusa'da kasti hasar15 Ocak 2018 Pazartesi 13:07
  • Vadili'de hayvan hırsızlığı15 Ocak 2018 Pazartesi 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti