Mağusa'daki cinayetle ilgili yeni tutuklamalar var

Tüm zanlılar yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak

Gazimağusa’da dövülerek zorla evinden kaçırılarak götürüldüğü Çanakkale Göleti’nde ciddi şekilde darp edilip öldürülen Nijerya’lı 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Kennedy Taomwabwa Dede’nin ölümüyle ilgili bugün 3 yeni zanlı daha tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayın tahkikat memuru Gazimağusa Adli Şube’de görevli Müfettiş memuru Erkan Yahat meselenin ‘Adam kaçırma, adam öldürme ve ciddi darp’ olduğunu belirterek,olayın ciddiyetine dikkat çekti ve meseleyle ilgili aranan bir şahsın daha ve bazı emarelerin olduğunu ifade ederek Zanlılar Aydan Sel, Onur Körkurt ve S.D aleyhine 1 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Zanlıların avukatı İbrahim Özgür’ün bu süreye itiraz etmemesi üzerine Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları ciddi suçlar içeren meselenin tahkikatinin sürdüğüne işaret ederek, bu aşamada zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Cinayet davası ile ilgili dün ve bugün mahkemeye çıkarılan tüm zanlılar yarın bir kez daha Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.