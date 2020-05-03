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Mağusa'daki kazanın video görüntüleri ortaya çıktı

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Mağusa'da kaza:Bisiklete, ağaç ve telefon direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
Mağusa'daki kazanın video görüntüleri ortaya çıktı

magusa_da_kaza_10.jpgmagusa_da_kaza_6.jpgÖnce bisiklete, sonra ağaç ve telefon direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Gazimağusa’da aşırı süratli ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek ortalığı savaş alanına çevirdi. Geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Gazimağusa Harika Mahallesi Cephe sokakta, aşırı süratli olduğu iddia edilen PZ481 plakalı araç sürücüsü H.D. (E-23), direksiyon hâkimiyetini kaybederek ortalığı savaş alanına çevirdi. Alkol tesiri altında aşırı süratli olan sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bırakılan boş bir bisikleti, ardından bir ağaca ve telefon direğine çarparak olay yerinden kaçtı.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, olay sırasında bisikletin sahibi olan çocuğun birkaç dakika öncesinde bisikletinden inip arkadaşlarının yanına gitmesi büyük bir facianın yaşanmamasını önledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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