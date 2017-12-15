Mağusa'daki kundaklama olayı ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Mağusa'da 11 Aralık tarihinde meydana gelen eş zamanlı kundaklama ve cinayet olayı aydınlanmaya başladı. Günlerdir Big Boss isimli iş yeri ve eş zamanlı olarak iş yerinin eski işletmecisi Mehmet Cenk Serim'e ait aracın kundaklanması olayı ile ilgili soruş

Mağusa'da eş zamanlı meydana gelen kundaklama olayları ve kundaklama sırasında Ali Rezay Rasekh'in yanarak can vermesine neden olan 2 kişi tutuklandı.

Mağusa'da eş zamanlı meydana gelen kundaklama olayları ve kundaklama sırasında Ali Rezay Rasekh'in yanarak can vermesine neden olan 2 kişi tutuklandı.

Mağusa'da 11 Aralık tarihinde meydana gelen eş zamanlı kundaklama ve cinayet olayı aydınlanmaya başladı. Günlerdir Big Boss isimli iş yeri ve eş zamanlı olarak iş yerinin eski işletmecisi Mehmet Cenk Serim'e ait aracın kundaklanması olayı ile ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri dün baş harfleri A.D. ve E.D. olan 2 kişiyi tutukladı.

Ülke genelinde infial yaratan kundaklama ve cinayet olayları ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü emri ile oluşturulan özel ekip güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan tespit ve GSM baz istasyonları incelemeleri kapsamında olayın faillerini 3 gün sonra yakaladı.

Polis ekipleri dün gün boyu Girne ve Demirhan bölgelerinde teknik takip ve titiz soruşturması sayesinde çok sayıda kişiyi gözaltına alarak sorgularken suçla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 isim ise tutuklandı. Girne'de tespit edilen 2 kişi Girne Polis Müdürlüğü'nde sorgulanırken, çok sayıda şüpheli isim de sorgulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan suçla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişinin de olayın ardından yurt dışına kaçtığı öğrenildi.Tutuklanan şahısların ise bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. (kp)