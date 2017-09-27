Mağusa'daki lağım suları isyan ettirdi: "Artık yeter…"

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, yaptıkları tüm uyarı ve çözüm önerilerine rağmen, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle Mağusa halkının kötü kokuyla birlikte sağlıksız bir ortamda yaşanmaya mahkum edildiğini vurguladı.

Gülseren Göleti’nde son günlerde etrafa kötü bir koku yayıldığını, yapılan araştırmada ise borulardan gölet içerisine pis suların aktığının tespit edildiğini belirten Balcı, “Mağusa kanalizasyon sistemi, fazla yükleme olduğu durumlarda lağım suları gölete akıtılacak şekilde düzenlenmiştir. Sadece olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bu taşma kanalı, maalesef sık sık taşmakta ve bölgede bir atık su havzası oluşmaktadır. Bu durum da kötü kokuyla beraber, toplum ve çevre sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” dedi.

Mağusa Kanalizasyon sistemi konusunda aylardır çeşitli defalar uyarı yaptıklarını, paneller düzenleyerek uzmanların görüşleri doğrultusunda öneriler hazırlayarak yetkili makamlara sunduklarını, ayrıca eylemler düzenleyerek farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anımsatan Balcı, tüm bunlara rağmen sorunun aynen sürdüğünü, yetkililerin sorumsuzluğunun faturasını ise halkın ödediğini kaydetti.

TDP Mağusa İlçesi olarak, Mağusa'daki sorunlu kanalizasyon sistemi, sistemden kaynaklanan sorunlar ve alınması gereken önlemlere yönelik olarak aylar öncesinde Mağusa Çevre Dairesine yazı göndererek- Sakarya mahallesi sosyal konut bölgesindeki (DAÜ Sabancı yurdu karşısı) pompa istasyonundan kaynaklanan atık sular konusunda- ilgili makamların uyarılması ve gerekli tahlillerin yapılmasını istediklerini anımsatan Balcı, “Sn. Mağusa Belediye Başkanı o dönemde de taşan suların lağım değil, yağmur suyu olduğunu iddia etmişti. Ancak Çevre Dairesi’nden tarafımıza gönderilen cevap yazısında, yapmış olduğumuz tespitin doğru olduğu belirtilerek gerekli müdahalenin yapıldığı belirtilmişti. Şimdi Gülseren Göleti’nde yaşanan sorun karşısında da Sn. Başkan gerekli tahlillerin yapılacağından bahsetmektedir. Aslında sorunun kaynağı da yapılması gereken de bellidir” ifadelerini kullandı.

“Halkı bu şekilde sağlıksız bir çevrede yaşamaya mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır” diyen Ece Balcı, ilgili makamları bir kez daha görevini yapmaya davet etti.